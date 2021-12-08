Надя Дорофеева показала с мужем Владимиром Дантесом образы для тематической вечеринки и рассказала о беде.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева не только популярная певица, но и успешный блогер. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. В этот раз Надя показала свой и Владимира костюм для тематической вечеринки.

"От тематической вечеринки до сотрясения мозга

Мы впервые на тематической вечеринке, и самое главное — по какому поводу... День рождения нашей гениальной @tanumuino . Мы заранее забили даты в календаре, чтоб точно прилететь и поздравить.

Вот мы в Одессе) Наш обед состоял из двух коктейлей, ризотто, куска мяса и здорового сна после...)

Ну а потом мы рванули на грим, нарядились, ржали друг над другом и постоянно оправдывались перед таксистом почему мы так выглядим.

Ну а дальше сам день рождения)

@tanumuino в потрясающем наряде, зал весь украшен, супер стол, классная музыка и компания. Было супер весело. У Вовы, например, от танцев лопнули его кожаные штаны, причём так, что правая штанина от ширинки решила отделиться. Выглядело это очень смешно. В 1:30 мы уже легли спать.

А с этого места история разделится на Вова и Надя:

Вова:

В 8:30 утра я решил встать в туалет.

Забегая наперёд, скажу что после гулянок рекомендую делать это сидя)

Открываю глаза — почему-то плачет Надя, я весь мокрый, и всё это мешает мне спокойненько уснуть, как и какая-то огромная шишка на затылке…

Надя:

В 8:30 меня будит сильный грохот, я вскакиваю — Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, лежащего без сознания на кафеле. Я кинулась его приводить в сознание, но он лишь тихонько стонал.

Я поливала его водой, била по щекам , пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки. Тут я даже не хочу описывать о чем я думала…

Надо было срочно вызывать скорую, а я впала в ступор. В голове было 911 и 937 99 92 — в общем всё что угодно кроме 103

И как только я вспомнила, и начала звонить — Вова встал и просто прошёл мимо меня и лёг в кровать.

Вова:

Надя не могла успокоиться, тем самым мешала мне уснуть, как и тошнота, которая появлялась каждый раз, когда я поворачивался.

В общем в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были хорошие, как и вечеринка.

Таня, с днём рождения ещё раз ждём приглашения на следующий год)))

И кстати, глаза после вечеринки до сих пор накрашенные", - написала историю Надя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох и дела, держитесь, лечитесь и, главное, глаза не смывать", "звучит, как фанфик, ахаха", "Мне одной Дантес напомнил Домиано", "Извините, но я прочитал это раз десять. И так и не понял почему упал Вова? просто свалился?".

Напомним, Дантес едва не лопнул от гордости, хвастаясь, чем радует Дорофееву на кухне

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