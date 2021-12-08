Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, чем радует свою звездную супругу, записав сторисы в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес и Надя Дорофеева более 10 лет вместе. Но официально отношения пара оформила только в 2015 году. Звездное семейство занимается музыкой, а недавно Владимир выступил на первом сольном концерте, где был аншлаг. Дантес в новых сторис Инстаграм показал, как радует свою супругу.
На видео Владимир показывал блюда, которые приготовил для любимой.
"Посмотрите, ну разве я не лучший человек на Земле. Это я своими руками приготовил", - сказал Владимир, хвастаясь результатом.
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"Просто влюбился в себя еще раз. Готовлю шикарно", - написал на кадрах Дантес.
До этого Владимир показывал, как у него проходила тренировка по боксу. Звезда занимался с тренером возле груш.
"Загоняли меня", - пожаловался Дантес в подписи к сторис в Инстаграм.
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