Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, чем радует свою звездную супругу, записав сторисы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес и Надя Дорофеева более 10 лет вместе. Но официально отношения пара оформила только в 2015 году. Звездное семейство занимается музыкой, а недавно Владимир выступил на первом сольном концерте, где был аншлаг. Дантес в новых сторис Инстаграм показал, как радует свою супругу.

На видео Владимир показывал блюда, которые приготовил для любимой.

"Посмотрите, ну разве я не лучший человек на Земле. Это я своими руками приготовил", - сказал Владимир, хвастаясь результатом.

"Просто влюбился в себя еще раз. Готовлю шикарно", - написал на кадрах Дантес.

До этого Владимир показывал, как у него проходила тренировка по боксу. Звезда занимался с тренером возле груш.

"Загоняли меня", - пожаловался Дантес в подписи к сторис в Инстаграм.

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