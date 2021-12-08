Певица Таюне (Таисия Сватко) давно завоевала любовь публики, но до сих пор ее личная жизнь держится в секрете, хотя уже многие раскрыли ее тайну.

Певица Таюне выступает сольно и на бэк-вокале у известного исполнителя Олега Винника, передает Politeka.net. Личную жизнь оба держат в секрете, хотя в Сети уже давно разгадали их секрет - пара жената и вырастила сына.

У певицы Таюне много фанатов, которые создают страницы в Инстаграм. Так, в одной из такой групп опубликовали фото, на котором артистка позировала с наградой в руках.

"Когда ты далеко, то все не так, и сны не те…", - написали авторы публикации.

За час пост собрал десятки лайков и много комментариев.

"👏👏👏👏👏👏👏👏", "Как трогательно", "Наша любимая звездочка💖💐💐💐💐💐💐", - написали пользователи Сети.

Отметим, в одном из выпусков программы Викриття рассказали о пышной свадьбе Олега Винника в селе певца Червоный Кут (Черкасская область). По словам односельчан, столы ломились от еды, и стояли в два ряда. На празднике присутствовали жители двух сел - около 200 человек.

Люди вспоминают, что мать и сестра Олега Винника были довольны выбором жены и тепло приняли невестку в семью.

Напомним, Олег Винник похвастался кадрами со своей "тайной женой" в кожаном мини

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