Жена украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, показала себя на приеме у косметолога и рассказала о том, как ухаживает за собой.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка поделилась новым откровением на своей странице в Инстаграм. Так, Репяхова призналась, что долго испытывала проблемы с подбором правильного ухода за лицом.

«Раньше я сильно недооценивала необходимость косметолога в моей жизни. А может я просто не встретила, на тот момент, своего. Мне всегда казалось, что если я приду, то мне назначат много лишнего и ненужного. Так однажды и было, мне всегда сложно в определенный момент сказать: нет», - пожаловалась Репяхова.

Она отметила, что эта проблема решилась, когда она нашла для себя подходящего косметолога.

Свой рассказ жена Павлика сопроводила фотографиями, на которых лежала на косметологическом столе, прикрытая одним полотенцем.

Подписчицы тут же отреагировали на ее пост.

«Хороший косметолог на вес золота», «Люблю посещать косметолога, настроение всегда повышается и большой прилив энергии», «Какая же вы красивая», - пишут люди.

Напомним, молодая жена Павлика рассказала о состоянии маленького сына.

Как сообщала Politeka, разборки между новой женой Виктора Павлика и его бывшей дошли до суда.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика в платье с разрезом до бедра устроила съемку с сыном.