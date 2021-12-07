Нынешняя пассия певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова и его предыдущая супруга Лариса Созаева никак не поделят то ли мужа, то ли имущество.

От ссор и обид конфликт дошел до суда. 27-летняя Репяхова, которая по совместительству является концертным директором Павлика, подала иск против Созаевой за то, что та якобы очерняет ее репутацию, как блогера и обозвала в Сети "наглая тварь". Екатерина потребовала от Ларисы денежной компенсации за моральный вред. Об этом девушка сообщила в своих "сториз" в Инстаграм.

"Завтра в суд. Последние штрихи: поделать копии документов, диск с записью видео... В общем, еще чуть-чуть и дело запустится", - объявила нынешняя жена Павлика.

Репяхова показала два пакета документов для суда и как ее поддерживают подписчики.

"Ооо, удачки, держу кулачки!, - написала ей одна из пользовательниц. - Сил тебе и чтобы правда восторжествовала и вас наконец-то оставила в покое эта мадам <...> Она реально задрала и уже края не видит. Наконец-то и до людей начало это доходить, а то одели розовые очки и смотрят через свою призму. И ничего вы не должны! Никакую квартиру! Для меня это вообще дико, ее фразы, требования, высказывания..."

"Таких сообщений сотни. Спасибо за вашу поддержку", - ответила ей Репяхова.

Напомним, метания грязи друг в друга началось с дележки квартиры, которую Павлик когда-то купил в кредит для своей предыдущей семьи и в которой сейчас живет Созаева.

Последняя сообщила, что певец обещал не только выплатить кредит за помещения, но и переписать на ее имя.

Сейчас Созаева обвиняет экс-мужа в том, что он нарушил свое слово и хочет "выкинуть" ее из квартиры.

Напомним, что молодая жена Павлика в платье с разрезом до бедра устроила съемку с сыном: «Результат настоящей любви»

Также Politeka сообщала, что конфликт Репяховой с экс-женой Павлика вышел на новый уровень: «С ней будет разговаривать адвокат»

А еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик засветил, как развлекается, пока не видит молодая жена: "Мы с..."