Известный украинский актер Константин Войтенко честно рассказал о том, что переживал во время участия в «Танцях з зірками», а также раскрыл, какой свой танец считает самым сильным.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В «Танцях з зірками» Войтенко дошел до финала со своей партнершей Роксоляной Маланчук, однако занял третье место. Тем не менее актер признался, что участие в проекте помогло ему осознать важное.

В своем посте Войтенко поделился номером, который считает своим самым сильным на «Танцях».

«Это самый сильный и самый техничный мой танец на проекте «Танці з зірками»! Хочу оставить его в профиле, чтобы напоминать себе, что нет ничего невозможно! Я хотел двигаться дальше, проходить из эфира в эфир, я много работал, получал поддержку от вас и у меня это получалось. Я счастлив, что этот период был в моей жизни! И спешу сообщить о другом», - написал актер.

Поклонники поддержали Войтенко.

«Мне безумно нравится этот номер. Браво! Вы умнички», «Слов нет, только эмоции. Здорово», «Костя! Ты великолепен!», «Действительно классно и завораживающе. Можно смотреть несколько раз подряд», - пишут люди.

Новость, которой Войтенко решил поделиться, касалась его нового проекта. Как выяснилось, у актера начались съемки в комедийном детективе «Чарівник великого міста».

Напомним, Войтенко после поражения на "Танцях з зірками" показал интересное видео, сделанное на паркете.

Как сообщала Politeka, Войтенко после поражения на "Танцях з зірками" высказался о своем росте.

Также Politeka писала, что Артур Логай проговорился о конфликте с Войтенко и назвал его причину.