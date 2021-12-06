Сын кумы популярного артиста DZIDZIO и певицы Ольги Цибульской - 6-летний Нестор поставил маме условие.

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своей победе на вокальном шоу "Фабрика зірок", после чего стала телеведущей на "Новому каналі". Также, известно, что она является кумой популярного артиста DZIDZIO.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Цибульская рассказывает, как её 6-летний сын Нестор поставил ей жесткое условие.

"Нестор в шкафу у меня нашел прокладку и спросил, что это. Я говорю, ты прокладку нашел. Женщины их используют в критические дни. Спрашивает, что такое критические дни. Я говорю, это такие выделения, которые символизируют, что женщина может рожать детей", — поделилась Ольга Цибульская.

"Он спрашивает, ты будешь мне кого-то рожать? А я спрашиваю, кого ты хочешь, брата или сестру. Он ответил, что наверное мне нужен брат. Ну окей, только он говорит: "Знаешь, что? Тебе нужен другой муж потому что это мой папа", — посмеялась певица.

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