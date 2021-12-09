Разведенную 51-летнюю украинскую певицу Ирину Билык сфотографировали вместе с молодым исполнителем Сергеем Мироненко, который сделал признание относительно Билык.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram 51-летняя украинская певица Ирина Билык летом этого года развелась с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, поделилась фотографией с молодым исполнителем Сергеем Мироненко, который был участником вокальных проектов "Шанс" и "Х-Фактор", а сейчас занимается сольной карьерой. Примечательно, что Билык и Мироненко уже записали новый трек "Отпусти".

Так, на фото певица была одета в длинное черное платье, а в руках держала красивый букет. Мироненко позировал в классическом синем костюме.

"Восхищаюсь тобой", - написал Мироненко об Ирину Билык.

Как известно, фотографию исполнители сделали на красной дорожке после совместного выступления во "Дворце Украина".

Ранее Politeka писала, что "Билык будет в шоке": Тринчер и Jerry Heil осмелились переделать ее хит, что получилось.

Напомним, что 51-летняя Ирина Билык выпустила новую песню и поразила украинцев: "Очередной шедевр".

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