Разведенную 51-летнюю украинскую певицу Ирину Билык сфотографировали вместе с молодым исполнителем Сергеем Мироненко, который сделал признание относительно Билык.
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram 51-летняя украинская певица Ирина Билык летом этого года развелась с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, поделилась фотографией с молодым исполнителем Сергеем Мироненко, который был участником вокальных проектов "Шанс" и "Х-Фактор", а сейчас занимается сольной карьерой. Примечательно, что Билык и Мироненко уже записали новый трек "Отпусти".
Так, на фото певица была одета в длинное черное платье, а в руках держала красивый букет. Мироненко позировал в классическом синем костюме.
"Восхищаюсь тобой", - написал Мироненко об Ирину Билык.
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Как известно, фотографию исполнители сделали на красной дорожке после совместного выступления во "Дворце Украина".
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Напомним, что 51-летняя Ирина Билык выпустила новую песню и поразила украинцев: "Очередной шедевр".
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