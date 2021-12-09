Бывший участник шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич, бизнесмен Максим Тарапата, прокомментировал свой уход с проекта в откровенном интервью.

Бизнесмен Максим Тарапата ушел с проекта, став одним из фаворитов зрительниц, пишет Politeka.net. Многие были уверены, что именно этот участник победит, но он не дошел до финала, войдя в тройку.

По словам Максима Тарапаты, он не жалеет, что пошел в проект, ведь, тот принес ему большой опыт, а также знакомства не только с певицей, но и с другими успешными мужчинами.

Бизнесмен дал откровенное интервью в Инстаграм. В частности, экс-участник шоу порассуждал, что ему не хватило для победы.

"Я часто задавал себе этот вопрос, но всегда возвращался к тому, что ничего вы бы не изменилось, даже если бы я вел себя по-другому, потому что, у Златы были более сильные чувства к другому мужчине. Единственное, что я так для себя еще сделал определенные выводы, и я действительно был очень сильно влюблен и в какие-то моменты терял голову, но для построения отношения все-таки важно не терять свои границы. Важно, что вы в отношениях сближались с двух сторон, чтобы не было такого, когда один человек искренен, но тем ни менее отдается больше отношениям", - рассказал Максим Тарапата.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный обратился к своему экс-сопернику Тарапате

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