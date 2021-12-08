Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней "Холостячки-2", высказалась по поводу планирования своего времени, когда нет ни семьи, ни детей.

Злата Огневич решила научить украинцев планированию, после чего наткнулась в Сети на негатив, передает Politeka.net.

"Злата, вы сначала выйдите замуж, родите ребенка, а потом станьте гуру в распределении времени - вот тогда это будет квест, а пока вы свободная женщина, странно от вас слушать такие советы", - написала одна из пользовательниц Сети.

Артистка не согласна с таким утверждением, поэтому также высказала свое недовольство. По словам звезды, нельзя обесценивать труд других.

"Говоря о семейном быте, о тех прекрасных мамочках-героинях, у которых много детей и семья на их плечах - я всего лишь хочу сказать, что не стоит обесценивать мой артистический труд, озвучивая якобы, что: если нет семьи, значит я свободный человек, и я как птичка порхаю по цветочкам - это неправда. Возможно, столкнувшись с моим артистическим графиком, вы подумаете, что ваш семейный быт просто отдых на Мальдивах. Вот и все", - прокомментировала обиженная Злата Огневич.

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