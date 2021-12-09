Нещасний випадок стався зі співаком Володимиром Дантесом, чоловіком екс-солістки "Время и Стекло" Надею Дорофєєвої після вечірки в Одесі.

Про інцидент розповіла Дорофєєва у себе в Instagram, передає Politeka.net. За словами артистки, їх з чоловіком запросили на тематичну вечірку з нагоди дня народження подруги. Веселощі вдалися на славу, у Дантеса навіть лопнули шкіряні штани від танців.

Вранці Надю розбудив гуркіт у ванній. Вбігши туди, вона побачила Вову без свідомості.

"Треба було терміново викликати швидку, а я впала в ступор. В голові було 911 і 937 99 92 - загалом все що завгодно крім 103 😂 і як тільки я згадала, і почала дзвонити — Вова встав і просто пройшов повз мене і ліг в ліжко", - поділилася Дорофєєва.

До лікарні вони все ж дісталися. Дантесу поставили діагноз - струс головного мозку середньої тяжкості.

У коментарях під постом співак зробив припущення, чому знепритомнів у ванній: "Просто вимкнувся. Мабуть сильно тиск впав, тому що до цього сильно піднявся🤣".

Українці почали співчувати Наді з Вовою, в тому числі, колеги по цеху. Хореограф Дмитро Дікусар відреагував на пост Дорофєєвої "лайком", а деякі прокоментували.

"Це стрясаюче!!!!",- написав співак Дмитро Монатік.

"КПЦЦЦЦЦЦЦЦ", - нещастя з Дантесом потрясло й виконавицю каверів Jerry Heil.

"Ох і справи 😝 😝 😝 тримайтеся, лікуйтеся і, головне, очі не змивати☝😅 😇"; "Вова, одужуй!"; "Ось як треба жити і відзначати день народження 😂 🔥 мабуть у мене життя нудне😂"; "Одночасно радісно і чомусь сумно😂 😢"; "Образи офігенні😍 🔥 але Вову шкода, дружина спати не дала, жах! Блін, як кайфово, що в будь-якій ситуації ви на позитиві".

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