Чоловік Тоні Матвієнко, український музикант і виконавець Арсен Мірзоян показав, чим його годує дружина, коли він повертається додому після пробіжок.

Як передає Politeka.net, 43-річний Мірзоян активно займається спортом. Він багато бігає, регулярно розповідаючи шанувальникам, яку дистанцію подужав. Цього разу він вирішив показати, як кохана дружина його мотивує. Він сфотографував популярний салат "Оселедець під шубою", який для нього приготувала Тоня Матвієнко.

"Від коханої з любов'ю - найкорисніша їжа - чисте здоров'я! @tonya_matvienko для цієї зими найправильніша шуба:)», - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу відгуків, похваливши його зіркову дружину.

"Яка Тоня молодець", "Той випадок, коли фото має смак", "смачно і корисно", "щось до шуби ти ніяк не добіжиш", "Дружина-справжня господиня", – пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що любов Мірзояна і Тоні Матвієнко народилася під час проекту «Голос країни». На той момент Мірзоян був одружений.

Нагадаємо, що Арсен Мірзоян заспівав на сцені з маленькою донькою, кадри вже в мережі: "неможливо всидіти".

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