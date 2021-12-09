Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после громкой премьеры нового хита «Абьюзер» неожиданно засветилась со своим продюсером.
Как пишет Politeka.net, известный продюсер Юрий Никитин, который занимается продвижением Верки Сердючки, группы Казка, а также до недавнего времени «НеАнгелов», празднует свой день рождения. Каминская трогательно поздравила своего бывшего начальника, поделившись редким совместным фото, сделанным в лифте.
«Юра, люблю, ценю и уважаю! С Днём рождения, мой первый и пока единственный в мире шеф. Желаю тебе много крутых проектов и вдохновляющего творчества», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники певицы оставили массу разных отзывов.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Найдено тело знаменитого актера, ему было лишь 36 лет: "Врачи отправили домой"
Новый судья на "Мастер Шеф", Хименес-Браво раскрыл интригу: "Она еще строже, чем я"
Ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"
Осадчая устроила Мишиной "допрос" после ее разрыва с Эллертом: "Поговорим о мужчинах"
«Песня Абьюзер супер! Очень cool))», «Йеее! @yuriynikitin с Новым годом!», «Воспитал абьюзера», «Рыжая на стиле!», «Подумала, что у меня в лифте. Думаю: ну шо ж все мимо меня?», «Юра, прощай! Юра, прости!», «Ну ты и абьюзер конечно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Каминская после конфликта со Смеюхой рассказала, кто развалил "НеАнгелы".
Еще Politeka писала, что Каминская после разборок с бывшей коллегой показала перемены во внешности: "Когда на голове…".
Также Politeka сообщала, Каминская неожиданно засветилась с бывшим мужем: "Не одинокая, а...".