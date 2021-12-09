Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после громкой премьеры нового хита «Абьюзер» неожиданно засветилась со своим продюсером.

Как пишет Politeka.net, известный продюсер Юрий Никитин, который занимается продвижением Верки Сердючки, группы Казка, а также до недавнего времени «НеАнгелов», празднует свой день рождения. Каминская трогательно поздравила своего бывшего начальника, поделившись редким совместным фото, сделанным в лифте.

«Юра, люблю, ценю и уважаю! С Днём рождения, мой первый и пока единственный в мире шеф. Желаю тебе много крутых проектов и вдохновляющего творчества», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники певицы оставили массу разных отзывов.

«Песня Абьюзер супер! Очень cool))», «Йеее! @yuriynikitin с Новым годом!», «Воспитал абьюзера», «Рыжая на стиле!», «Подумала, что у меня в лифте. Думаю: ну шо ж все мимо меня?», «Юра, прощай! Юра, прости!», «Ну ты и абьюзер конечно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская после конфликта со Смеюхой рассказала, кто развалил "НеАнгелы".

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