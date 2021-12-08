Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська після розборок з Вікторією Смеюхою, похвалилася кадрами сімейної ідилії з колишнім чоловіком Едгаром.

Камінська звикла хвалитися різними кадрами в Instagram, аби бути в центрі обговорень і підтримувати свою популярність. Після скандалу з Вікою Смеюхою Камінська знову нагадала про іншу цікаву тему.

Після розлучення з Едгаром Слава почала публікувати спільні фото з ним, щоб здивувати мережу:

"Я жінка самотня 😉з ким хочу, з тим і обіймаюся 🤪 » - зухвало заявила Камінська.

Користувачі під схожими фото відреагували:

"Не так вже й у минулому!; Не хотіла б я бути дівчиною вашого колишнього😅 😂; швидше за все вони вже давно разом, але приховують, щоб знову все не зруйнувати🙃; вистачить лазити де попало ..)); Разом чи ні, але виглядайте красиво❤️; не самотня, а вільна! 😉 ❤ ️ 🔥 ; Коли твій колишній пластичний хірург 😂❤».

Ми також писали, що через 15 років існування групи "НеАнгели" вони оголосили про розпад. Нещодавно стало відомо, що між нею і Вікторією Смеюхою стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що Слава Камінська знущалася над нею і навіть в поривах гніву могла її вдарити, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії.

Причому Камінська поспішила їдко висміяти всі слова Вікі і навіть підтвердила, що багато з цього було правда: вона сама лізла в бійки навіть вагітної і обзивала колегу, а після публічно висміювала її особисте життя.

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