Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська розкрила, чиєю ініціативою був розпад групи, після 15 років існування.

Українська виконавиця Слава Камінська відома своєю участю в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу Слава Камінська прийшла на інтерв'ю до Маші Виноградової, де розкрила факти зі свого життя. Там вона розповіла, чиєю ініціативою був розпад групи "НеАнгели", яку продюсував Юрій Нікітін, де вона брала участь з Вікторією Смеюхою.

"Юра...Прощавай. Насправді я тобі скажу, що 15 років це дуже багато для жіночого колективу. По-друге, ми з Вікою так вже один одного не дуже переносили. А людина, яка вкладає гроші в проект, бачачи всю цю дурницю, розуміє, що хтось із нас може просто розвернутися і піти, і вкладати в це гроші не потрібно", - розповіла Слава Камінська.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що між співачкою і Вікторією Смеюхою стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що Слава Камінська знущалася над нею і навіть в поривах гніву могла її вдарити, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії.

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