Певица Оля Полякова показала себя во время приготовлений, позволив взглянуть на свою красоту.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала очень популярной певицей в Украине благодаря своим альбомам "Шлепали шлепки" и "Королева ночи". Теперь за звездой следят миллионы фанатов в социальных сетях, а также артистка участвует во множестве телешоу. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Оля была в белом халате, пока ей делали прическу.

"Вишни, вишни...", - пела Полякова и демонстрировала эффектные формы в халате.

После этого Оля Полякова была с законченным образом и уже в платье. Звезда улыбалась, позируя рядом с Машей Ефросининой. Она была в костюме Деда Мороза и с шапочкой на голове.

"Дорогая Машенька, поскольку нас с тобой уже окрестили парой года...", - рассказала Оля.

"Ой, да девочки, что-то вы нас поженили. А у нас еще и близости не было", - ответила, шутя, Ефросинина.

Напомним, Полякова в платье с прозрачным верхом лишила дара речи на светском вечере

А еще Politeka сообщала, что участник шоу "Маска" нарушил правила, разозлив Полякову и Дзидзьо

Также Politeka писала, что Полякова разъяснила, почему должна сидеть в кресле тренера "Голосу країни"



