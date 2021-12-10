Известная украинская певица Ани Лорак поделилась в сети яркими кадрами, на которых показала идеальное лицо вблизи меняя цвет помады.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Ани Лорак, которая после развода с мужем окончательно перебралась в Москву, часто радует фанатов яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети три снимка, на которых позирует в том же образе, но с разными оттенками помады на губах.

На новых фотографиях Ани запечатлена на светлом фоне, видно, что это профессиональные снимки. Перед камерой она появилась в белоснежной рубашке, которую кокетливо опустила с плеча. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице красивый макияж с черными стрелками и разными оттенками помады на губах.

В подписи к фото Лорак написала: "Я очень люблю создавать разные образы с яркими акцентами, люблю подчеркнуть свою индивидуальность. Быть разной и оставаться собой мне помогает косметика. Посмотрите, что получилось, и отмечайте, помада из какого образа идет мне больше?".

Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды: "Красная помада – определенно ваш цвет! Красотка!", "Все вам очень идет! Вы очень красивая!", "Однозначно, первый: нежно, свежо, естественно. Ты словно светлый ангел. Акцент на изумрудные глаза. Они такие красивые и глубокие", "Вам очень подходит красный цвет", "Шикарная".

Напомним, Ани Лорак с гантелей в руках показала подтянутую фигуру в коротком топе: "Держу баланс".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак перед съемками засветила опухшее лицо, озадачив видом: "Это Люба Успенская?".

Также Politeka писала, что Лорак в леопардовом мини-платье покрасовалась рядом с Киркоровым и Ротару на новогоднем огоньке: кадры.