Відомий виконавець і автор пісень Макс Барських приголомшив несподіваною зміною іміджу, пофарбувавши волосся в світлий колір, також артист поділився особистим.
Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті "Зірковий шлях" з'явилися свіжі фото виконавця.
"Макс Барських приголомшив зміною іміджу. Артист погодився на експеримент для соціального проекту про насильство. @max_barskih прикрасив обкладинку Marie Claire Україна, а також розповів про власний досвід", - підписали фото автори аккаунта.
В інтерв'ю виданню Барських зізнався, що в дитинстві його часто карали, як і більшу частину його однолітків.
"Це нездорова пострадянська традиція, що передавалася з покоління в покоління. Пізніше вже зрозумів, що це ненормально», - зізнався артист.
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У коментарях шанувальники стали обговорювати новий образ артиста. Одним він неймовірно сподобався, а інші стали критикувати зірку.
"Схожий на Мітю Фоміна", "Який красень", "жах", "поверніть нормального Барського", "схожий на Дмитра Хворостовського", "обожнюю в будь-якому образі", "Краще брюнет. Яскравіше", «гидота», "Круто", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Макс Барських вразив нереальною пластичністю: "серцю гаряче".
Також Politeka повідомляла, що Макс Барських підірвав публіку за океаном:"Шикарний хлопчина".
А ще Politeka повідомляла, що Барських поїхав з України, викликавши ажіотаж: "Макс, в житті ти...".