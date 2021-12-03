Відомий виконавець і автор пісень Макс Барських приголомшив несподіваною зміною іміджу, пофарбувавши волосся в світлий колір, також артист поділився особистим.

Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті "Зірковий шлях" з'явилися свіжі фото виконавця.

"Макс Барських приголомшив зміною іміджу. Артист погодився на експеримент для соціального проекту про насильство. @max_barskih прикрасив обкладинку Marie Claire Україна, а також розповів про власний досвід", - підписали фото автори аккаунта.

В інтерв'ю виданню Барських зізнався, що в дитинстві його часто карали, як і більшу частину його однолітків.

"Це нездорова пострадянська традиція, що передавалася з покоління в покоління. Пізніше вже зрозумів, що це ненормально», - зізнався артист.

У коментарях шанувальники стали обговорювати новий образ артиста. Одним він неймовірно сподобався, а інші стали критикувати зірку.

"Схожий на Мітю Фоміна", "Який красень", "жах", "поверніть нормального Барського", "схожий на Дмитра Хворостовського", "обожнюю в будь-якому образі", "Краще брюнет. Яскравіше", «гидота», "Круто", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Макс Барських вразив нереальною пластичністю: "серцю гаряче".

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