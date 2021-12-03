Відома українська співачка, солістка групи KAZKA і учасниця "Танців з зірками" Олександра Зарицька розповіла про досягнення групи.
Як передає Politeka.net, в Instagram співачка опублікувала кадри, зроблені на сцені. Дівчина показала непідробні емоції радості, і розсміялася, не ставши стримувати себе. Фото вийшло настільки емоційним, що шанувальники буквально прийшли в захват.
"Наші #спогади2021. Грудень - місяць підведення підсумків, тому згадуємо цей рік серією яскравих подій групи KAZKA. Одним з головних досягнень цього року для нас став 1 мільйон на YouTube", - зазначила Зарицька.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Не впізнати", "така щаслива", "дуже талановита, захоплююся", "Якщо це не любов, то що?", "Вітаю вас", «які ви молодці», "Круто", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Зарицька під час участі в «Танцях з зірками» схудла на 20 кг. За словами зірки, крім фізичних навантажень вона дотримувалася дієти.
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