Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе після душу, здивувавши кадрами в сторіс Instagram.
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярною вітчизняною співачкою. Нещодавно зірка брала участь в шоу" Танці з зірками", де увійшла в топ п'ять пар проекту. За час проекту Зарицька скинула 20 кг, а після шоу Олександра підтвердила, що для неї Юрій Мєшков набагато більше значить, ніж просто партнер по "танцях". Нещодавно пара знялася спільно в кліпі, а тепер співачка з групою KAZKA зібралася в гастролі по США разом з Тіною Кароль. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових кадрах Олександра була в халатику після душу. Зарицька дивилася в камеру, показуючи свою красу, а після зазвучала музика. Співачка після цього показав, який вид з її вікна на гори і басейн. Вийшло дуже ефектно і цікаво.
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