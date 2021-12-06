Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, яка схудла на 20 кг під час участі в шоу "Танці з зірками", показала, як проводить час на курорті.

Як пише Politeka.net, Зарицька зараз відпочиває на курорті і поділилася фото в Instagram, як там проводить час.

На фото Олександра позувала в купальнику і окулярах, стоячи біля води. Співачка посміхалася, вражаючи фігурою.

"Бачила, що в Києві сніг.

Я теж дуже скоро з ним зустрінуся. Насолоджуюся в останні дні відпочинку, щоб увірватися в Грудень", - написала Олександра під фото.

Леся Нікітюк прокоментувала фото:"Красива".

Дмитро Дікусар і українці поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"На фото навіть не впізнати. Вогонь і море", "Саша, виглядаєш просто Вогонь", "Сонце наше", "Ти так схудла, ти неймовірна", "я начебто метелик - біла-біла", "клас, цікаво, хто фотограф", "Море - це завжди круто".

Нагадаємо, схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA вразила видом в одному рушнику після душу

А ще Politeka писала, що схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA здивувала поведінкою на сцені

Також Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA похвалилася схудлою на 20 кг фігурою в купальнику



