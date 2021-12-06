Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, яка схудла на 20 кг під час участі в шоу "Танці з зірками", показала, як проводить час на курорті.
Як пише Politeka.net, Зарицька зараз відпочиває на курорті і поділилася фото в Instagram, як там проводить час.
На фото Олександра позувала в купальнику і окулярах, стоячи біля води. Співачка посміхалася, вражаючи фігурою.
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Я теж дуже скоро з ним зустрінуся. Насолоджуюся в останні дні відпочинку, щоб увірватися в Грудень", - написала Олександра під фото.
Леся Нікітюк прокоментувала фото:"Красива".
Дмитро Дікусар і українці поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"На фото навіть не впізнати. Вогонь і море", "Саша, виглядаєш просто Вогонь", "Сонце наше", "Ти так схудла, ти неймовірна", "я начебто метелик - біла-біла", "клас, цікаво, хто фотограф", "Море - це завжди круто".
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