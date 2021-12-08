Відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який веде популярне шоу "Маска", поділився із шанувальниками архівним відео зі свого виступу на "Голосі країни".

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відомий український телеведучий Володимир Остапчук поділився архівним відео зі свого виступу на шоу "Голос країни" у 2020 році. Так, ведучий шоу "Маска" виступив перед Тіною Кароль, Даном Баланом, Настею Каменських і Потапом, а також перед Монатіком, зачитавши реп.

Так, Остапчук перепостив відео із Tik Tok, яке потрапило в рекомендації.

Нагадаємо, що тоді Володимиру вдалося розвернути крісло Тіни Кароль, яка вийшла на сцену та станцювала під виконання телеведучого, а також Монатіка та Насті Каменських із Потапом. Остапчук тоді вирішив не брати участі в "Голосі країни", його метою було пожартувати над тренерами.

Він озвучив декілька жартів про Дана Балана, Потапа, Діму Монатіка, Тіну Кароль, а шоу "Голос країни" порівняв зі шкільним випускним.

"Є парочка, яка мутить уже кілька років – це Юра та Катя, є парочка, яка ще не визначилася – це Тіна та Дан, хтось привів молодшого брата, а фізрук прийшов із дружиною", – пожартував Остапчук.

"Дайте нормального вечудого! Де Горбунов? Пішов звідси. Обожнюю Остапчука, жартує погано, але такий гарний, що йому все пробачають", - пожартував Потап.

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