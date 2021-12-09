Известная украинская модель, ведущая нового сезона «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук, рассказала, чем планирует заняться после завершения шоу.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Иванна Онуфрийчук поделилась кадрами, снятыми в постели. Девушка нежилась со своим рыжим котом и наслаждалась свободным временем.

«А что дальше, после «Танцев»? Все меня об этом спрашивают. Во-первых, мечтаю просто выспаться! А вообще, занимаемся планированием путешествия, чтобы побыть с любимым только вдвоем и отдохнуть от всего», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов, еще больше комплиментов досталось коту ведущей.

«Почему Персик расстроен?», «Какой мужчина, рыжик», «Вы просто супер», «Две Кисы», «Это так мило! Персик – вдохновитель», «Вы очень милая», «Вы такая красивая, ваша натуральная красота поражает», - пишут пользователи сети.

Как известно, недавно Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера, с которым до этого жила в гражданском браке.

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