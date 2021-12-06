Іванна Онуфрійчук, яка замість Тіни Кароль стала ведучою шоу" Танці з зірками", розповіла про плани на дітей і поділилася фото з душу.

Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук стала ведучою шоу" Танці з зірками " в новому сезоні, замінивши Тіну Кароль. А нещодавно зірка ще й вийшла заміж за свого коханого-мільйонера. Тепер на нових сторіс в Instagram Іванна вирішила розповісти про плани на дітей.

На фото Онуфрійчук була в білому вбранні.

"Мрію танцювати на паркеті після того, як я народжу дітей", - Іванна Онуфрійчук розповіла про досвід ведучої в "Танцях з зірками", шляху до успіху і чоловіка своєї мрії", - було написано під фото.

На другому фото Іванна показала, що побачила у себе в душі. Як виявилося, Онуфрійчук побачила в душі веселку.

"Веселка в моєму душі", - написала Іванна під фотографією.

На наступному сторіс Іванна вже показала себе без одягу в душі.

"Ранкові вібрації", - написала Онуфрійчук.

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