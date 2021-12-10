Известная певица Слава Каминская показала подросших детей от бывшего мужа пластического хирурга Эдгара Каминского.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" активно начала сольную карьеру, поделилась в Instagram яркими кадрами с подросшими детьми от бывшего мужа и рассказала о подарках.

На кадрах, которые показала Слава, можно увидеть ее счастливых подросших детей, которые весело разбирают упаковки с подарками. По словам певицы, декабрь для нее месяц подарков, и она старается подходить к их выбору очень ответственно.

"Декабрь для моих детей – месяц подарков, а для меня – месяц, чтобы сломать себе голову в их выборе. Сначала – подари что-то оригинальное на День Рождение, затем – на день Святого Николая, ну и положить под елку не забудь пару новогодний мешочков с сюрпризами. Мне всегда хочется каждым подарком делать маленький праздник для ребенка, не быть банальной в выборе игрушек и оставаться креативной даже в этом вопросе", - поделилась Каминская.

Напомним, Каминская после громкой премьеры засветилась в лифте с продюсером Сердючки: "Воспитал абьюзера".

Как сообщала Politeka, Каминская после разборок со Смеюхой засветила перемены во внешности: "Когда на голове Алла Кудлай".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" подогрела слухи о возвращении к своему экс-мужу: "Безумно рад за вас".