Український музикант і співак, зірка "Голосу країни" Арсен Мірзоян вразив атмосферними зимовими кадрами, показавши справжню чоловічу красу.
Як пише Politeka.net, 43-річний чоловік Тоні Матвієнко давно почав сивіти, але сивину воліє не зафарбовувати, залишаючи свій натуральний колір. Крім цього, артист відпустив волосся, яке у нього від природи в'ється.
На свіжих фото він позував на морозі, вразивши мужнім виглядом.
"#mamiyarb67 справжня механіка!",- підписав фото Мірзоян.
У коментарях артисту залишили масу приємних відгуків. Шанувальники залишилися в захваті від його зовнішнього вигляду.
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"Дуже хотіла б вас познімати", "хороші фото", "дуже добре", "дійсно. Наживо. Справді", "такі живі фото, неймовірні!", "Дуже красиво, зачіска теж підходяща", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, після участі в шоу "Голос країни" Арсен Мірзоян активно зайнявся своєю сольною кар'єрою. Артист гастролює Україною і має стабільну базу своїх шанувальників.
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