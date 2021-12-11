Известный телеведущий "Україна має талант" Григорий Решетник показал, что произошло с участниками "Холостячки" со Златой Огневич после финала.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Григорий Решетник показал промо-видео к выпуску пост-шоу "Холостячки" со Златой Огневич.

"Роман сразу с двумя селебрити", — говорят на шоу.

На выпуске расскажут, какие отношения между Ксенией Мишиной и победителем первого сезона "Холостячки" Александром Эллертом. Также, на кадрах показали, что кто-то сделает предложение.

Ранее сообщалось, "Холостячка" Огневич в коротеньком платье эффектно появилась на пост-шоу: "Расскажу, о чём так долго молчала"

Также, жена ведущего "Україна має талант" Решетника показала, с кем у нее особенная связь, муж не удержался: "Даже..."

Politeka рассказывала, Огневич и Задворный рассказали правду о своих отношениях после "Холостячки": "Жаль, что Злата на это все подписалась"



