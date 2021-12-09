Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник опубликовал видео, которым подогрел слухи о расставании Златы Огневич с победителем проекта Андрея Задворным.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз ведущий "Холостячки" Григорий Решетник опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показал моменты с пост-шоу, на котором выяснится, осталась ли Злата Огневич с победителем проекта Андреем Задворным.

"Когда слова лишние...Завтра", — заинтриговал Григорий Решетник.

Поклонники шоу оставили множество комментариев под видео: "Если все так, как показывают, мне жаль. Хотя этот выбор для меня был не понятен, мне все равно грустно...", "Так уже все почти знают что она не с Андреем а с Максом. Их не раз видели вместе", "Печальный анонс, надеюсь это только анонс", "Я смотреть не буду этот цирк. Жаль, что Злата на это всё подписалась".

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