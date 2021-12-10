Кристина Решетник, жена ведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника, обворожила новым фото и сделала неожиданное признание.

32-летняя Кристина, которая вот уже 11 лет замужем за Григорием, поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. В кадре девушка предстала с младшим ребенком - Александру только исполнился годик, а всего у них с мужем трое сыновей.

Жена Решетника недавно вернулась из пресс-тура в Арубу. В подписи она призналась, чего боится: "Alex Reshetnik 😍 У нас с ним какая-то особая связь ❤️ Пока я отсутствовала, я знаете, за что переживала больше всего))) за то, что карапуз меня забудет 😝😭🤪 Причем это каждый раз происходит, когда я оставляла ребят на время у родителей. Думаю, вот, вернусь и все – не вспомнит, не поцелует))) у кого-то это тоже так бывает?)))"

Тем не менее, малыш узнал маму, чему Кристина несказанно рада: "А потом видишь, как он ручонками сразу же крепко обнимает и все – хуххх, отпустило! И так хорошо сразу ❤️🤗. Это – самое прекрасное ощущение на свете! Любить своих детей и получать то же самое от них 😘😘".

Первым пост прокомментировал Решетник.

"Даже прически похожи 😁😘😘", - написал он.

А другие пользователи засыпали жену ведущего "Україна має талант" комплиментами:

"пожалейте бабушек и дедушка 😂 дайте им немножко передышки"; "Как вы прекрасны, какие улыбки, любуюсь вами🥰"; "Хорошо, что родители присматривают"; "У всех Мам так ❤️"; "На маму похож... 😍"; "Мамина булочка🙃💖"; "Я тоже думаю, как можно маму за неделю забыть?)".

Напомним, что жена Решетника из «Україна має талант» покорила видом в купальнике: «Это же рай»

Также Politeka сообщала, что ведущий "Холостячки" Решетник раскрыл, как обрести своё счастье: "Дайте себе шанс"

А еще Politeka писала, что жена Решетника растаяла в окружении кавалеров Огневич и Мишиной: "Почувствовала себя Холостячкой"