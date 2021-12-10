Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", появилась на пост-шоу после скандального финала, где расскажет о том, как сложились ее отношения с Андреем Задворным.

Злата Огневич, которая не раз подвергалась критике из-за финала проекта «Холостячка», решила показать новые кадры из пост-шоу. Уже сегодня выяснится, осталась ли артистка вместе с избранником-финалистом, как сложилась жизнь других участников и что теперь певица может рассказать о шоу.

Для эффектного появления она выбрала короткое платье, которое подчеркнуло фигуру.

«Сегодня будет очень особенный эфир 🌹 Я расскажу то, о чём так долго молчала 🙌🏾 Мы с @grisha_reshetnik приглашаем Вас провести вечер пятницы вместе!» - написала Огневич.

Поклонники поддержали:

«Я жду его больше всех на свете🔥; Мы с тобой и за тебя! ❤️; интриги на пустом месте; Главное- счастье Златы!!! Будем смотреть🔥; Это шоу, просто пиар!; Сегодня вечером будет интересно 😍; Шоу полнейший бред во всём, провальное во всех смыслах; от этих поцелуев, так вообще всех возмутило, что к каждому чувство было??; Можно было и поменьше этого всего....а то как фрукты ели изо рта в рот.....это кошмарило .....ну на самом деле..... Многие в шоке.... Больше такой бред смотреть не буду».

Ранее ведущий "Холостячки" Григорий Решетник опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показал моменты с пост-шоу, на котором выяснится, осталась ли Злата Огневич с победителем проекта Андреем Задворным.

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