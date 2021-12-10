Известный радиоведущий и экс-участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной - Андрей Рыбак засветился с красоткой-блондинкой Ириной Билык.

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей Рыбак решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.

Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Рыбак засветился на радио с известной певицей - Ириной Билык. Как известно, он работает ведущим на радио, а Ирина Билык недавно выпустила новую песню и по этому случаю пришла к нему.

"Ларисочка Петровна, у вас прекрасный сын. Мама подумает, что я пристаю, но нет, я хочу поговорить именно с вами. Хочу передать привет", — обращается Ирина Билык.

"Мам, всё нормально. Я в Киеве, меня никто не обижает", — сказал Андрей Рыбак.

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