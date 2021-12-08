Известный радиоведущий и фаворит Ксении Мишиной на проекте "Холостячка" Андрей Рыбак рассказал о своих проблемах с полицией.

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей Рыбак решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.

Так, на этот раз фаворит "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Рыбак пожаловался на свои проблемы с полицией. Оказалось, что с августа у него числился штраф, хотя это нигде не высвечивалось, и в итоге - штраф удвоился. И сейчас он не может дозвониться и решить проблему.

"Я не оплатил штраф еще в август за превышение скорости (зафиксировала камера). И теперь он удвоился! Но прикол в том, что ни в "Дія", ни на почту, ни на место прописки, ни по месту жительства он мне не приходил. Естественно, не берут трубку на горячей линии! По 30 минут ожидания впустую! Клиентоориентированность уровень БОГ", — пожаловался Андрей Рыбак.

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