Певица MARUV (Анна Корсун) показала провокационный образ и заговорила о цензуре в социальных сетях, поделившись мыслями в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, эпатажная певица MARUV любит выделятся и провоцировать публику, благодаря чему стала довольно популярной. Анна активно ведет и социальные сети, в частности, Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

В этот раз Корсун показалась в чулках и красном корсете. Звезда сидела на спинке дивана, позируя для фото.

"Сижу, смотрю на ёлку и философские мысли меня распирают

Интернет и соц.сети дали нам свободу слова и одновременно её же забрали. Как думаете, где должна быть та грань между свободой слова, самовыражением, выбором, уважением чужой точки зрения, чужих границ и общественными нормами, безопасностью, цензурой и контролем.

Лично я скучаю по старым временам, когда в интернете можно было открыто выражать свое мнение по любым вопросам и не переживать, что твой пост или аккаунт снесут. Посылать *****, когда люди грубят тебе, в частности, на твоей же странице, делиться каким хочешь контентом. Это было, как глоток свежего воздуха, особенно в сравнении с душным телеком. Но с другой стороны, было не прикольно в «Рекомендованных» натыкаться на откровенную порнуху или сцены насилия, а чего только стоят группы, где люди делились способами домогательств к женщинам или насилия над животными - это же ****** полный!", - написала Анна.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека", "Люди должны делать, показывать, говорить и писать всё, что хотят, но только, чтобы это никому и ничему не причиняло вреда", "Сознательная свобода,но для этого нужна внутренняя зрелость и самоконтроль и понимание,что в мир ты пришел для созидания".

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