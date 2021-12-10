Певица MARUV (Анна Корсун) показала провокационный образ и заговорила о цензуре в социальных сетях, поделившись мыслями в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, эпатажная певица MARUV любит выделятся и провоцировать публику, благодаря чему стала довольно популярной. Анна активно ведет и социальные сети, в частности, Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
В этот раз Корсун показалась в чулках и красном корсете. Звезда сидела на спинке дивана, позируя для фото.
"Сижу, смотрю на ёлку и философские мысли меня распирают
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Огневич и Задворный рассказали правду о своих отношениях после "Холостячки": "Жаль, что Злата на это все подписалась"
Кароль, "превратившись" в Аллу Пугачеву, взбесила новым видео: "Тина, вы извините, но..."
Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось: "Кольщик, наколи мне..."
Изгнанный из "Мастер Шеф" Макс рассказал о пережитом на проекте и других участниках: "За кадром..."
Интернет и соц.сети дали нам свободу слова и одновременно её же забрали. Как думаете, где должна быть та грань между свободой слова, самовыражением, выбором, уважением чужой точки зрения, чужих границ и общественными нормами, безопасностью, цензурой и контролем.
Лично я скучаю по старым временам, когда в интернете можно было открыто выражать свое мнение по любым вопросам и не переживать, что твой пост или аккаунт снесут. Посылать *****, когда люди грубят тебе, в частности, на твоей же странице, делиться каким хочешь контентом. Это было, как глоток свежего воздуха, особенно в сравнении с душным телеком. Но с другой стороны, было не прикольно в «Рекомендованных» натыкаться на откровенную порнуху или сцены насилия, а чего только стоят группы, где люди делились способами домогательств к женщинам или насилия над животными - это же ****** полный!", - написала Анна.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека", "Люди должны делать, показывать, говорить и писать всё, что хотят, но только, чтобы это никому и ничему не причиняло вреда", "Сознательная свобода,но для этого нужна внутренняя зрелость и самоконтроль и понимание,что в мир ты пришел для созидания".
Напомним, MARUV неожиданно заговорила об уходе со сцены, пояснив причину
А еще Politeka писала, что эпатажная MARUV поразила поклонников, сорвав с себя платье
Также Politeka сообщала, что Софию Ротару и MARUV застали в Москве в объятиях Киркорова