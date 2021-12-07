Известная эпатажная певица под псевдонимом MARUV (Анна Корсун) заговорила об уходе со сцены и раскрыла причину.

Как передает Politeka.net, MARUV является популярной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему эпатажному образу на нацотборе вокального конкурса "Евровидение". Также, известно, что на MARUV обрывается волна хейта из-за частых выступлений в России.

Так, на этот раз певица опубликовала новую Сториз на своей Странице в Инстаграм. MARUV активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. У артистки спросили, были ли у неё мысли взять паузу в карьере. MARUV решила откровенно рассказать о своём желании покинуть сцену и раскрыла причину.

"Конечно были. От всего устаешь, даже от любимого дела. Сейчас как раз такой период, когда мне хочется ненадолго уйти и посвятить себя изучению чего-то нового и просто банально побыть с семьей", — призналась MARUV.

Ранее сообщалось, MARUV в эпатажном образе эффектно напомнила всем, что она украинка: "Саме так!"

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