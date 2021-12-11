В пост-шоу "Холостячки" стало известно, что отношения Златы Огневич и Андрея Задворного не сложились – пара рассталась, в трудную минуту рядом оказался другой участник шоу.

Как сообщает Politeka.net, артистка призналась, что ошиблась с выбором мужчины. Она была влюбленна и не замечала очевидных вещей. Иммено фаворит шоу Макс Тарапата поддержал исполнительницу после болезненного разрыва с Андреем Задворным.

Злата и Андрей после проекта продолжили общение. Вместе они конспирировались, чтобы выйти прогуляться на улицу, ходили в рестораны и много общались. Но через три месяца Андрей Задворный бросил Злату Огневич, объяснив это тем, что его чувства остыли.

Злате в тот период было очень тяжело, но ее поддержкой неожиданно стал Макс Тарапата. Сейчас Злата Огневич и фаворит шоу вместе ходят на прогулки, много общаются и даже бывают на свиданиях, как сказала сама Злата. Но пока не торопятся, а просто наслаждаются временем вместе и называют свои отношения – дружбой, хотя не исключают, что между ними может быть что-то большее.

Совместное фото со Златой и Максом опубликовал ведущий проекта Григорий Решетник с неоднозначной подписью: "Злата Тарапата или Тарапата Злата".

Пользователи сети надеются, что между Златой и Максимом могут завязаться настоящие отношения, а не только дружба: "Они даже похожи", "Они очень красивая пара", "Красивые будут детки", "Пусть будут счастливы".

Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи.

Также Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки".

Как Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе.