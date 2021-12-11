Известный украинский телеведущий, звезда «Маски» Владимир Остапчук устроил незабываемую фотосессию со своей женой Кристиной Горняк.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеведущий опубликовал фото, на котором засветился в ярком желтом костюме. Рядом стояла его жена, которой он подливал в стакан спиртное. Выглядела парочка по-новогоднему празднично.

«Ауф. Сегодня намечается неожиданно крутая вечеринка», - подписал фото телеведущий.

В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.

«Крутая пара», «Выглядите круто», «Подливаешь жене?», «Так вот почему Кристина оказалась пьяненькой в твоих сторис», «Эффектный вид», «Стиляги», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Владимир Остапчук очень часто привлекает свою новую жену в свои проекты. Они часто совместно участвуют в рекламных кампаниях, блогерша ходит на съемки к мужу, и даже снялась в фильме. При этом, работа Кристины далека от творческой деятельности. По профессии она нотариус.

Напомним, что Владимир Остапчук раскрыл секрет своей молодости: "Моя жена ведьмочка".

Как сообщала Politeka, Остапчук поиздевался над женой, это попало на видео: "Джей Зи и Бейонсе".

Также Politeka писала, что Остапчук ошеломил неожиданным талантом: «Суету навести охота?».