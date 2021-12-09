Відомий український телеведучий, зірка «Маски» Володимир Остапчук вразив несподіваним талантом, прочитавши реп не гірше, ніж професійні репери.

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося відео, де він майстерно виконав пісню американського репера Емінема. Варто відзначити, що Володимир Остапчук подужав вельми непростий речетатив, та ще й англійською мовою.

"Допоміг @eminem", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків. Шанувальники прийшли в захват від несподіваного таланту ведучого.

"Ти шоооо", "Ніфігасе", "Капець у вас сім'я талановита", "Ось це репчик", "Суєту навести охота?", "Шикардос", «чекаємо версію Кріс», «а тепер нехай Христина так повторить», "не вірю, це якийсь монтаж або знімав на сповільнену зйомку", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, за освітою Остапчук філолог. Після інституту він деякий час працював викладачем в Інституті. Саме знання англійської мови допомогли йому стати ведучим на "Євробаченні", що стало серйозним проривом в його кар'єрі.

Нагадаємо, що Остапчук після скандалу з "голодною тусою" побалував себе чорною ікрою.

Ще Politeka писала, що Остапчук публічно зачепив Монатіка і Тіну Кароль:"пішов звідси".

Також Politeka повідомляла, що Остапчук показав, що стало з переможцем "Співають всі".