Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук дала несколько советов украинкам, как полюбить себя.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото. На кадре Анна Саливанчук позирует на камеру с белой розой в руке. Под фото она решила дать несколько советов украинкам, как полюбить себя.

"Как же теперь исправить и повысить ценность себя?

⠀

Шаг 1. Похвалите себя прямо сейчас. Не откладывайте, найдите за что сегодня себе сказать слова благодарности.

Шаг 2. Вспомните, какой фразой вас чаще всего ругали. Неумеха, глупышка. Скорее всего этими же словами вы ругаете себя сейчас. Придумайте фразу, которую вы будете отвечать. Например, я умнеха или умнышка. Пусть будет смешно, это лучше заякорит успех.

Шаг 3. Определитесь со своими ценностями. И каждое решение сравнивайте с ними. Не с тем, что будет лучше для других. А с тем, насколько это сонастроено с вашими внутренними желаниями.

Шаг 4. Замените слово «должна» на слово «хочу». Как только вы действуете из побуждений, что вы кому-то должны, вы обесцениваете свои желания. Если вы делаете из внутреннего желания что-то получить или дать, жизнь преображается.

Шаг 5. Перестаньте себя сравнивать с другими. Тем более, что вы не знаете всего о жизни других людей. Инстаграм порушил много самоценности.

Шаг 6. Почувствуйте свою "достаточность" для той жизни, которую вы хотите.

Вы уникальны. Вы ценны. Вы можете стать ещё лучше", — дала совет Анна Саливанчук.

Ранее сообщалось, истощенная жена продюсера Квартал 95 пожаловалась на тяготы жизни: "Забилась в подушку и рыдала"

Также, жена продюсера "Квартал 95" дала совет украинкам, как заполучить любовь: "Только когда вы научитесь..."

Politeka рассказывала, жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук избавилась от главной "фишки" прямо на камеру: "Мечтала 10 лет"



