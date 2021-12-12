Украинская телеведущая Лидия Таран, которая является одной из звезд телеканала 1+1, показала, где проводит отпуск со своей 14-летней дочкой Василиной.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеведущая опубликовала фото, сделанные в Буковеле. На фото и она, и ее дочка-подросток позировали в экипировке, полностью готовые к спуску на лыжах. Выглядела Таран очень счастливой. Было видно, что она довольна отпуском.

«Сезон открыт! На горах сегодня туманно, поэтому вот вам фотка из очереди в кассу. Мы с малышкой пошли кататься, и желаем вам всем чудесной субботы», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники обратили внимание на то, как сильно выросла дочка телезвезды.

«Какая взрослая дочка», «Красотка Лида», «Какая вы молодец», «Доченька красавица», - пишут пользователи сети.

Как известно, Василина – дочка Лидии Таран от известного телеведущего Андрея Доманского, с которым до 2010 она жила в гражданском браке.

Напомним, что Таран показала, как выглядит перед прямым эфиром: без макияжа и прически.

Как сообщала Politeka, что Таран показала, как спасается от холода: кадры.

Также Politeka писала, что Лидия Таран озадачила видом в повседневной жизни: "Нестильная фигня".