Известный исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который решил вернуться в тренерское кресло проекта «Голос страны», впечатлил элегантным видом.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм проекта поделились первыми кадрами, сделанными на съемках. Потап предстал в элегантном белом костюме с черными цветами.

«А ты ждешь премьеры «Голоса страны-12» так же сильно, как и мы? Потап рассказал о своих ожиданиях от нового сезона главного вокального шоу страны: «Это невероятный проект, на который я решил вернуться в надежде, что встречу новые и яркие голоса, познакомлюсь и открою для себя непрочитанные истории участников», - процитировали артиста авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу оставили массу теплых слов. Не обошлось и без критики.

«Прям король», «Если б знали еще, кто прошел», «Нет, надоело, что-то новое слабо придумать?», «Этот сезон будет потрясающий», «Я очень жду. Команда просто пушка», «Надоело. Одни и те же лица», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Потап заговорил о дуэте Вакарчука с Поляковой: "Это интересно".

Как сообщала Politeka, что Потап засыпал комплиментами нового тренера "Голосу країни".

Также Politeka писала, что Потап завел Полякову и Кравец своим танцем: "Любимая песня".