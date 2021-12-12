Известная российская певица Алла Пугачева, которой весной исполнилось 72 года, впечатлила молодежной стрижкой на одном из архивных снимков.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у примадонны российской эстрады очень много фан-страниц, где поклонники вспоминают, какой красоткой была звезда. На одном из фото певица позировала с ярким макияжем, который подчеркнул ее выразительные глаза, и молодежной прической. Выглядела Пугачева намного моложе своих лет.

«Неси свой крест, чужой не примеряя…

Как стать дельфином - птицу не учи…

Но если миллион свечей сгорает,

То их спасет огонь одной свечи…», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу комплиментов своему кумиру.

«Очень мудро сказано!», «Очень хорошие и глубокие слова», «Красота спасает мир!», «Молодец Алла, не боится менять имидж», «Она всегда выглядит превосходно», «Стильная и неповторимая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева засветилась в молодежных очках, кадры: "Мадам Брошкина".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева рассказала, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться".

Также Politeka писала, что дети Аллы Пугачевой и Галкина поразили видом в сказочных нарядах: «Как Герда и Кай...».