Известная российская певица Алла Пугачева, которой весной исполнилось 72 года, впечатлила молодежной стрижкой на одном из архивных снимков.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у примадонны российской эстрады очень много фан-страниц, где поклонники вспоминают, какой красоткой была звезда. На одном из фото певица позировала с ярким макияжем, который подчеркнул ее выразительные глаза, и молодежной прической. Выглядела Пугачева намного моложе своих лет.
«Неси свой крест, чужой не примеряя…
Как стать дельфином - птицу не учи…
Но если миллион свечей сгорает,
То их спасет огонь одной свечи…», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники оставили массу комплиментов своему кумиру.
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«Очень мудро сказано!», «Очень хорошие и глубокие слова», «Красота спасает мир!», «Молодец Алла, не боится менять имидж», «Она всегда выглядит превосходно», «Стильная и неповторимая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пугачева засветилась в молодежных очках, кадры: "Мадам Брошкина".
Как сообщала Politeka, Алла Пугачева рассказала, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться".
Также Politeka писала, что дети Аллы Пугачевой и Галкина поразили видом в сказочных нарядах: «Как Герда и Кай...».