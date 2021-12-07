Діти популярної співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна розчулили мережу яскравими святковими образами-Ліза приміряла білу шубку, а Гаррі позував у темному вбранні.
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркових дітей в Instagram з'явилося їх архівне фото, на якому вони постали в зимових образах. Ліза і Гаррі виглядали як казкові персонажі, на що відразу ж звернули увагу шанувальники.
"Новий рік не за горами", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях діткам залишили масу теплих слів.
"Яке щастя, вони у Вас є, діти копія», "Кай і Герда!", "Які ж ви Класні і виховані», «Ліза красуня», «які ж ви милі і класні діти. Ми любимо вас!", "Як Герда і Кай з казки про Снігову королеву», - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, дітей Галкіну і Пугачовій народила сурогатна мати. Сьогодні їм виповнилося по 8 років. У соцмережах вони неймовірно популярні завдяки своїм талантам.
Нагадаємо, що Ліза Галкіна зворушила Пугачову своїм талантом:"як ніжно".
Також Politeka повідомляла, що нове фото Гаррі Галкіна наробило шуму: "немає нічого спільного".
А ще Politeka повідомляла, що діти Пугачової і Галкіна розчулили шанувальників: "маленькі таланти".