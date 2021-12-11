Украинский певец, бывший тренер шоу "Голос країни", Дима Монатик, показал своих сыновей на фоне новогодней елки, превнеся праздничное настроение своим поклонникам.

Как пишет Politeka.net, 35-летний Дима Монатик растит двоих сыновей вместе со своей супругой Ириной Демичевой.

Дома звезда уже решил создать праздничную атмосферу. Теперь в гостиной у певца красуется новогодняя елка.

У себя Инстаграм Монатик решил похвастаться своими пацанами и опубликовал фото, на котором Платон и Данил позировали в стильных нарядах на фоне пушистой красавицы.

«Наряжая 2022-ую елку… Вы уже нарядили? Всем прекрасных выходных!», - отметил певец.

Поклонники мгновенно отреагировали на снимок восторженными комментариями.

"Славные малые",

"Стиляги",

" Ну какие же они 😍😍😍",

"Маленькие Монатики", - пишут восхищенные фанаты.

Напомним, что Монатик впечатлил неожиданным решением во время концерта: "народный любимец".

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