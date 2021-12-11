Украинский певец, бывший тренер шоу "Голос країни", Дима Монатик, показал своих сыновей на фоне новогодней елки, превнеся праздничное настроение своим поклонникам.
Как пишет Politeka.net, 35-летний Дима Монатик растит двоих сыновей вместе со своей супругой Ириной Демичевой.
Дома звезда уже решил создать праздничную атмосферу. Теперь в гостиной у певца красуется новогодняя елка.
У себя Инстаграм Монатик решил похвастаться своими пацанами и опубликовал фото, на котором Платон и Данил позировали в стильных нарядах на фоне пушистой красавицы.
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«Наряжая 2022-ую елку… Вы уже нарядили? Всем прекрасных выходных!», - отметил певец.
Поклонники мгновенно отреагировали на снимок восторженными комментариями.
"Славные малые",
"Стиляги",
" Ну какие же они 😍😍😍",
"Маленькие Монатики", - пишут восхищенные фанаты.
Напомним, что Монатик впечатлил неожиданным решением во время концерта: "народный любимец".
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