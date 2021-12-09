Леся Никитюк, которая является популярной отечественной телеведущей, показала, что пробует, отдыхая на островах Кабо-Верде.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк сейчас находится в 620 км от западных берегов Африки, отдыхая в стране под названием Кабо-Верде. На новых сторис звезда показала, что решила попробовать там.

На первом сторис Никитюк показала самые дорогие морепродукты.

"Наконец-то попробуем самые дорогие морепродукты. Знаете, что это?", - написала Леся.

"Король морепродуктов - персебес. Морские трюфели. Утиные лапки или их еще называют когти дьявола", - сказала Леся.

"Выглядит ужасающе", - написала Никитюк на сторис, показывая блюдо.

"Вообще это ракоподобные, очень популярные в Португалии, тут тоже их едят. Я просто взяла снять сторис, если честно", - призналась телеведущая.

После этого звезда показала себя, собираясь сьесть свое блюдо.

"Короче, это просто жесть какая-то. Если честно, мне очень похоже на куриные лапки вот эти. Прокручиваем, еще раз показываю и достаем... Черт, ой, извиняюсь. Вот этот шланг нужно кушать. Ммм, какое дерьмо, на самом деле очень вкусно, ну просто оно отвратительно выглядит, если честно", - сказала Леся, пробуя свой деликатес.

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