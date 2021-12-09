Леся Никитюк, которая является популярной отечественной телеведущей, показала, что пробует, отдыхая на островах Кабо-Верде.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк сейчас находится в 620 км от западных берегов Африки, отдыхая в стране под названием Кабо-Верде. На новых сторис звезда показала, что решила попробовать там.
На первом сторис Никитюк показала самые дорогие морепродукты.
"Наконец-то попробуем самые дорогие морепродукты. Знаете, что это?", - написала Леся.
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"Король морепродуктов - персебес. Морские трюфели. Утиные лапки или их еще называют когти дьявола", - сказала Леся.
"Выглядит ужасающе", - написала Никитюк на сторис, показывая блюдо.
"Вообще это ракоподобные, очень популярные в Португалии, тут тоже их едят. Я просто взяла снять сторис, если честно", - призналась телеведущая.
После этого звезда показала себя, собираясь сьесть свое блюдо.
"Короче, это просто жесть какая-то. Если честно, мне очень похоже на куриные лапки вот эти. Прокручиваем, еще раз показываю и достаем... Черт, ой, извиняюсь. Вот этот шланг нужно кушать. Ммм, какое дерьмо, на самом деле очень вкусно, ну просто оно отвратительно выглядит, если честно", - сказала Леся, пробуя свой деликатес.
Напомним, Никитюк в узком костюмчике показала украинскую красоту на фоне африканского пейзаж
А еще Politeka писала, что Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом на островах в Атлантическом океане
Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала, с кем поехала отрываться на экзотических островах возле Африки