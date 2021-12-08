Телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает на островах в Атлантическом океане, показала новый образ, обрадовав Ольгу Сумскую, Дмитрия Монатика и других знаменитостей.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк сейчас отдыхает на островах в Атлантическом океане. Звезда активно делится фото с отпуска в своем Инстаграм.
На новом фото Леся была в мини-шортиках и топе.
"Минутка самолюбования", - написала Леся.
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Монатик сразу написал комментарий: "Огонь".
Ольга Сумская тоже прокомментировала фото: "Богиня".
Звезда "Крепостной" Денисенко тоже не удержалась: "Багира".
Фанаты, включая Александру Зарицкую из KAZKA, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Шик и блеск", "Бесконечные ноги", "Красиво выглядит", "Иногда этот очень даже полезно, фото шикарное", "Боже, какие длинные ноги", "А почему бы и да", "Леся а если в отеле пожилые люди отдыхают ? От такого и инфаркт может быть".
Напомним, Никитюк "отругала" подругу за неправильно отфотошопленный снимок в купальнике
А еще Politeka сообщала, что Никитюк в узком костюмчике показала украинскую красоту на фоне африканского пейзажа
Также Politeka писала, что Леся Никитюк показала, с кем поехала отрываться на экзотических островах возле Африки