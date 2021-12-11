37-летняя украинская певица Оля Полякова, детектив шоу "Маска", которая недавно выпустила еще один выпуск с Машей Ефросининой, показала яркий образ в наряде с глубоким декольте.
Оля Полякова перед новым выступлением не удержалась и записала небольшое видео. Причем артистка смогла заинтересовать образом – черное платье с корсетом и внушительное декольте с необычным вырезом сделало акцент только на формах Поляковой.
Поскольку перед праздниками Ольга дает много концертов и снимается в разных новогодних шоу, она также часто меняет стиль и наряды. Отличается она и своим вкусом – маленькие платья с блестками, корсеты с камнями или крошечные клочки ткани, что едва прикрывают формы, всегда удивляют сеть.
В своих нарядах Ольга выступает не раз, поэтому фанаты часто подмечают, что звезда хорошо следит за собой. Она не набирает лишнего и много трудится, чтобы иметь идеальную фигуру.
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Также исполнительница Оля Полякова перед съемками очередного выпуска шоу решила не скромничать и повеселила зрителей. Дело в том, что артистка решила показать не только интересный новогодний наряд с внушительным декольте.
Звезда также покрасовалась в компании Маши Ефросининой, с которой записывает уже далеко не первое видео для шоу телеведущей. Там звезды обсуждают личные и наболевшие темы, смеются над возрастом и говорят о воспитании детей.
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