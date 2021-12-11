Жена ведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Григория Решетника Кристина похвасталась актерскими способностями своего сына, показав его перед выступлением.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник растит троих сыновей в браке с известным телеведущим.

Последний ребенок Александр появился на свет в ноябре 2020 года, ему недавно исполнился годик. Иван и Дмитрий постарше – одному 8 лет, другому - четыре года.

Дима обучается актерскому мастерству и сегодня он выйдет на большую сцену в Жовтневому Дворце. Мальчик будет участвовать в спектакле «Щелкунчик и Дисней». Об этом радостная мама сообщила фолловерам в Инстаграм, показав два снимка. Один сделан в автомобиле, другой - перед репетицией.

«Как думаете, какая у Димули роль?», - обратилась она к своим подписчикам.



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