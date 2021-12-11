Певица Каролина Куек (Ани Лорак) показала невероятный образ для красной дорожки, где получила награду за свою песню "Наполовину".

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является популярной отечественной артисткой. Звезда недавно выпустила новый альбом "Я жива". За песню "Наполовину" из этого сборника артистка получила награду "Золотой граммофон". Звезда показала эффектный образ для красной дорожки, опубликовав его в Инстаграм.

На фото звезда была в прозрачном платье и шубке. В руках Лорак держала награду, позируя на фоне фотозоны.

"Счастлива, что в ваших сердцах отозвалась эта драматическая история! Золотой Граммофон за песню «НАПОЛОВИНУ» из альбома #ЯЖива

Спасибо авторам, которые так тонко передали мои чувства и вам, мои дорогие слушатели, за то, что голосовали", - написала Лорак.

Алан Бадоев сразу прокомментировал фотографию: "Красивая".

Фанаты поставили более 44 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы вас поздравляем! Вы достойны этого", "С таким великолепным образом очень гармонично б смотрелась награда «Grammy». Вы как всегда были самой красивой и нарядной. От души поздравляю вас с наградой! Абсолютно заслуженно, эта песня навсегда в сердце", "Спасибо вам за эту чувственную и безумно красивую песню".

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