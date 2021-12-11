Алла Пугачева впечатлила фанатов похудевшей фигурой и моложавым видом на новых кадрах, которые представил ее возлюбленный юморист и ведущий Максим Галкин на своей странице в социальной сети.

Максим Галкин и Алла Пугачева живут более двадцати лет вместе, причем пара воспитывает маленьких детей, которые выносила для них суррогатная мать. Из-за того, что пара не желает обсуждать личное, она ведет закрытый образ жизни и не распространяется о своих достижениях.

Причем также Пугачева давно не выступает и избегает внимание прессы на мероприятиях. Недавно Максиму удалось уговорить жену на новое фото и тем самым похвастаться перед коллегами.

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» - пишет Галкин под кадром.

Лолита, Анита Цой, Николай Басков, Настя Ивлеева, Александр Ревва и другие звезды поддержали пост с фанатами:

«Шикарная красотка! ❤️; Классная👌; Роскошная 🔥; А зря! 🔥🔥 красотка; Какая хорошенькая😍; Отлично выглядит!!! Так стильно, модно, молодёжно!!!!! Долгих лет жизни и крепкого здоровья; При всём уважении..., но это просто Лолита какая-то. Не Милявская, Набоковская 😉; ну она же красотка…; И все ж она супер! Прям действительно примадонна!😍; Она никогда не рассказывает о своём «новом ощущение себя самой; ну прямо девочка с секретом, как же похудели!; Удачи вам, Максим!».

Как известно, 72-летняя Алла Пугачева в последние годы редко выступает на сцене и появляется на светских мероприятиях. Тем не менее они с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, часто делятся простыми повседневными фото и видео в соцсетях.

На новых кадрах Пугачеву засняли во время прогулки по вечерней улице. Певица одета в длинное черное пальто и берет. Однако, главной изюминкой ее образа стали массивные солнцезащитные очки модной формы.

Напомним, Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина.

Как сообщала Politeka, дети Аллы Пугачевой и Галкина сразили видом в сказочных нарядах.

Также Politeka писала, что моложавая Пугачева покорила видом рядом со старшим внуком.