Актер Артур Логай после победы на шоу «Танці с зірками» уехал из Украины, заинтриговав кадрами, сделанными за границей.
Как пишет Politeka.net, после того, как известный актер Артур Логай получил заветный кубок в суперфинале танцевального проекта, он стал очень популярным в соцсетях.
Теперь артист регулярно делится фотографиями со своей растущей аудиторией в Instagram.
На последнем снимке, который Артур Логай разместил в фотоблоге, он сообщил, что отправился в путешествие, но пообещал вернуться через несколько дней и привезти подарок тому, кто отгадает, в какой стране он сейчас находится.
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"Через пару дней вернусь и отправлю кому-то подарок❤️
Пишите в комментариях в каком я ГОРОДЕ и я выберу одного человека из тех, кто угадает, и привезу отсюда подарок 🙂❤️", - написал Логай.
Фанаты наперебой стали писать, что это турецкий Стамбул.
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